Favoritos da Copa do Mundo Feminina: qual seleção pode ganhar?

Estados Unidos? Espanha? Conheça as seleções as favoritas para levantarem a taça da Copa do Mundo Feminina, com uma maioria composta por equipes europeias

A nona edição da Copa do Mundo Feminina de 2023 chegou quebrando recordes. É a primeira vez que o Mundial contará com 32 seleções na disputa, incluindo a presença da equipe tetracampeã, os Estados Unidos.

Entre as favoritas para alcançarem o primeiro lugar, as norte-americanas não são a única opção. A Alemanha foi duas vezes a campeã, enquanto a Espanha possui em sua formação a melhor jogadora do mundo pela Fifa, Alexia Putellas.

Confira quais equipes são as melhores colocadas, seguindo o ranking desenvolvido pela Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa) para as participantes da Copa Feminina.

Favoritos da Copa do Mundo Feminina: Estados Unidos

As tetracampeãs foram as últimas vencedoras das Copas do Mundo de 2015 e 2019, sempre alcançando alguma posição no pódio desde a estreia do Mundial feminino, em 1991.

No ranking da Fifa é a equipe dos Estados Unidos que aparece em primeiro lugar, com a pontuação total de 2090.03. Segundo a revista norte-americana “The Sporting News”, as jogadoras mantêm essa colocação desde 2017.

A equipe venceu o seu jogo de estreia contra o Vietnã, com placar de 3 a 0, mas empatou com a Holanda no segundo confronto da fase de grupos.

Favoritos da Copa do Mundo Feminina: Alemanha

Alemanha é bicampeã da Copa do Mundo Feminina 2023 Crédito: FIFA/Alex Grimm

A Alemanha foi a única seleção a alcançar mais títulos no Mundial (2003 e 2007) além dos Estados Unidos. É, inclusive, a seleção europeia mais bem colocada no ranking da Fifa para seleções femininas (segundo lugar), estabelecendo uma pontuação de 2061.56.

Em sua estreia na fase de grupos, as alemãs golearam o Marrocos com um placar de 6 a 0.

Favoritos da Copa do Mundo Feminina: França

A França, liderada por Wendie Renard, nunca chegou ao pódio da Copa Feminina — o mais próximo foi o quarto lugar no torneio, em 2011. Mas são as francesas que seguem em quinto lugar no ranking da Fifa.

Com a direção do técnico Herné Renard, a seleção joga contra o Brasil no sábado, 28, às 8 horas (horário de Brasília). Anteriormente, sua disputa contra a Jamaica rendeu um empate, sem gol para as equipes.

Favoritos da Copa do Mundo Feminina: Espanha

Espanha venceu os dois primeiros jogos da fase de grupos Crédito: Marty MELVILLE / AFP

A seleção espanhola, como a francesa, nunca chegou ao pódio da Copa Feminina, mas possui um trunfo na sua formação — a bicampeã do prêmio de melhor jogadora do mundo pela Fifa, Alexia Putellas.



Em suas partidas na edição de 2023, a Espanha vem apresentando um rendimento favorável, sem empates nos dois jogos da fase de grupos. Contra a Costa Rica, as espanholas atingiram um placar de 3 a 0; contra a Zâmbia, 5 a 0 para a seleção europeia.

Favoritos da Copa do Mundo Feminina: Inglaterra

Na sétima edição da Copa, em 2015, a Inglaterra ficou em terceiro lugar no pódio. No próximo torneio (2019), chegou ao quarto, mesma posição que ocupa atualmente no ranking da Fifa.

As inglesas possuem um saldo positivo para o Mundial após sua vitória na Eurocopa Feminina de 2022.

Favoritos da Copa do Mundo Feminina: Brasil entra na lista?

O Brasil subiu ao pódio apenas duas vezes, nunca para o primeiro lugar — em 2007, as jogadoras ficaram em segundo; em 1999, em terceiro. As brasileiras estão ainda na oitava colocação no ranking da Fifa.

Com a presença de atletas em destaque no futebol, como Marta e Debinha, a seleção venceu na sua estreia da Copa de 2023 contra o Panamá e segue na fase de grupos ao enfrentar a França, favorita do Mundial, no sábado.

