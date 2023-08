Brasil eliminado da Copa Feminina: como foi a campanha da seleção?

A Seleção Feminina está eliminada da Copa do Mundo 2023, que está sendo realizada na Austrália e Nova Zelândia. O time comandado por Pia Sundhage empatou a partida contra a Jamaica, nesta quarta-feira, 2, e não passou para a próxima fase.

O Brasil precisava de uma vitória para passar em segundo lugar do Grupo F. Na atual Copa do Mundo, o Brasil disputou os três jogos da fase de grupos do torneio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Chaveamento e classificação da Copa Feminina: quem passou e como será?

Copa do Mundo Feminina 2023: Como foi a campanha do Brasil

A seleção feminina disputou uma das vagas do grupo F, formado por França, Jamaica e Panamá. E enfrentou cada uma das seleções.

Na estreia, o Brasil venceu o Panamá por 4x0, no dia 24/7. A meia Ary Borges fez três gols e uma assistência e foi destaque na partida. O quarto gol do Brasil foi de Bia Zaneratto.

No segundo jogo, o Brasil foi derrotado pela França por 2x1, mantendo o tabu contra essa seleção europeia, no último sábado, 29/07. A França abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo e o Brasil tentou reverter a situação.

No segundo tempo da partida, o Brasil empatou com o primeiro gol da Debinha na Copa do Mundo de 2023. O clima tenso nas duas seleções durou até o fim do segundo tempo. Aos 83 minutos, a França fez o segundo gol.

A técnica Pia fez três alterações, mas o Brasil não conseguiu reverter o resultado e perdeu para a seleção francesa.

Leia Mais História do futebol feminino: da prática proibida à Copa do Mundo

Copa Feminina: os resultados surpreendentes da fase de grupos

Copa do Mundo Feminina 2023: Brasil empata com a Jamaica e perde vaga para as oitavas de final

A seleção feminina chegou tensa no jogo contra a Jamaica, dependendo de uma vitória contra o time caribenho para se classificar para as oitavas de final da Copa.

Porém a seleção empatou o jogo, que terminou em 0 x 0, e foi eliminada da Copa do Mundo Feminina, mesmo dominando a partida e fazendo várias finalizações.