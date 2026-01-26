Horóscopo do dia (26/01): previsão do seu signo para hoje, segunda

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta segunda, 26 de janeiro / Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) Para o signo de Touro, o céu indica que os desafios podem trazer aprendizados valiosos, especialmente com Netuno destacado na área de crise e a Lua Cheia na área familiar. Potencialize suas habilidades no ambiente de trabalho com o agrupamento de Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área profissional.