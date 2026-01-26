Horóscopo do dia (26/01): previsão do seu signo para hoje, segunda

Horóscopo do dia (26/01): previsão do seu signo para hoje, segundaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta segunda, 26 de janeiro (26/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 26 de janeiro (26/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a influência de Netuno.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Para o signo de Áries, o céu indica que a semana traz maior percepção e empatia com a presença de Netuno. As relações devem ser permeadas por solidariedade, graças ao encontro de Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área das amizades.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Para o signo de Touro, o céu indica que os desafios podem trazer aprendizados valiosos, especialmente com Netuno destacado na área de crise e a Lua Cheia na área familiar. Potencialize suas habilidades no ambiente de trabalho com o agrupamento de Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área profissional.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Para o signo de Gêmeos, o céu da semana sugere um aumento da sua empatia, podendo estreitar laços nas amizades graças a Netuno. Com Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área espiritual, há chances de otimismo ao encarar desafios.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Para o signo de Câncer, o céu indica chances de idealismo em relação às suas ambições e felicidades nas vocações, com a entrada de Netuno na área profissional e a combinação de Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área íntima. Pode ser um bom momento para investir na felicidade, mas cuidado com gastos na Lua Cheia na casa material.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Nesta segunda-feira, o céu indica que o signo de Leão pode se sentir mais otimista e humano. Há chance de oscilações emocionais, exigindo autocuidado. Na área espiritual, a entrada de Netuno destaca seus valores e fé.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Para o signo de Virgem, o céu indica um momento de reflexão profunda sobre sentimentos e vulnerabilidades, com a chegada de Netuno na área íntima, e a Lua em fase cheia na área de crise. Pode ser um bom momento para buscar estabilidade e conforto.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Para o signo de Libra, esta segunda-feira pode ser de sinergia emocional. O céu indica que, com a presença de Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área social, há chances de se conectar emocionalmente com os outros. No entanto, cuidado para não se perder na coletividade.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Para o signo de Escorpião, o céu indica atenção para o cotidiano e o ambiente familiar, com uma tendência para zelar pela saúde e criar um lar mais acolhedor. Dica, organize suas tarefas para reduzir o estresse, especialmente durante a Lua Cheia.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
O céu desta segunda-feira sinaliza que o signo de Sagitário pode estar mais aberto às interações em grupo e valoração de trocas culturais. Há sinal para atenção na idealização excessiva de relações, principalmente com a Lua Cheia.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Para o signo de Capricórnio, o céu indica um tempo de foco na vida doméstica e nos vínculos íntimos, valorizando espaço e privacidade, especialmente na Lua Cheia.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Para o signo de Aquário, o céu sugere uma semana cheia de insights intuitivos que ajudam a lidar com questões importantes. A entrada de Netuno na área das ideias e a conjunção entre Sol, Mercúrio, Vênus e Marte em Aquário favorece a conciliação nos relacionamentos.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Para o signo de Peixes, a semana promete fomentar pensamento criativo para melhor administrar o cotidiano, devido à presença de Netuno na área material e da Lua Cheia na área do dia-a-dia. Valorize sua confiança e aperfeiçoe suas táticas para superar os desafios, favorecido pelo encontro entre Sol, Mercúrio, Vênus e Marte.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
Mais sobre signos
Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para domingo, 25 de janeiro (25/01)