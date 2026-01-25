Horóscopo do dia (25/01): previsão do seu signo para hoje, domingo / Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) Para o signo de Touro, o céu indica um domingo de expressividade e atuação ativa em temas que lhe interessam. Pode haver desafios no trato interpessoal, a serem administrados com diplomacia e flexibilidade.