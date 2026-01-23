Horóscopo do dia (23/01): revisão do seu signo para hoje, sexta

Horóscopo do dia (23/01): revisão do seu signo para hoje, sextaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta sexta, 23 de janeiro (23/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 23 de janeiro (23/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a presença de Marte.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Para o signo de Áries, o céu indica uma fase positiva para se juntar a grupos, seja no social, pessoal ou profissional. Demonstre solidariedade para o bem comum, mas evite excesso de competitividade.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Para o signo de Touro, sexta-feira pode ser produtiva no trabalho, com chances de mostrar determinação e vigor nos afazeres diários. É um bom momento para trabalhar em grupo e motivar colegas.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Para o signo de Gêmeos, a sexta-feira pode ser um bom momento para aprimorar a autoconfiança e buscar novas inspirações. Experimente diversificar seus passatempos entre estudos, viagens e lazeres culturais.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Para o signo de Câncer, o céu indica possíveis extravasamentos emocionais com Marte em uma área íntima. Uma boa dica é cultivar a inteligência emocional e aprimorar estratégias para lidar com desafios.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Para o signo de Leão, Marte aponta para um aumento da interação em grupo e da confiança em lidar com pessoas. Potenciais desafios de território podem surgir, então use a assertividade de forma positiva, motivando os outros e expressando solidariedade.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Para o signo de Virgem, o dia indica dinamismo na rotina diária e eficiência nos processos devido à presença de Marte na área de rotinas. Um pouco de audácia pode ajudá-lo a alcançar seus objetivos, mas não esqueça de minimizar os riscos. Equilibre trabalho e prazer, já que Marte está alinhado com Sol, Mercúrio e Vênus.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Para o signo de Libra, o céu indica que as atividades em grupo podem ganhar dinamismo, estimulando conversas e momentos de lazer compartilhados. Problemas podem surgir, exija autocontrole e diplomacia.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Para o signo de Escorpião, a sexta-feira é de proatividade na gestão da casa, com a entrada de Marte na área familiar. Evite desgaste físico e fomente a união com quem mora com você. Na vida amorosa, há um forte indicativo para reequilíbrio da relação e revisão de sentimentos, fortalecendo o envolvimento afetivo.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Para o signo de Sagitário, Marte adentra a área da comunicação, abrindo espaço para mais assertividade e confiança na defesa de interesses. A relação com Sol, Mercúrio e Vênus sugere cautela com a agressividade e com espontaneidade exagerada que podem causar desconfortos.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Para o signo de Capricórnio, o cenário indica um momento de decisões firmes nas áreas financeira e material. É uma oportunidade para priorizar o planejamento e a economia criativa.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Para o signo de Aquário, o céu indica um aumento de força de vontade, trazendo determinação para focar nos próprios interesses. Vitalidade e bom humor podem influenciar positivamente a aparência e as atitudes, aprimorando a comunicação interpessoal.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Para o signo de Peixes, o céu indica que pode haver um aumento de energia para superar desafios, porém é necessário evitar ações apressadas e descansar.
