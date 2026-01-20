Horóscopo do dia (20/01): revisão do seu signo para hoje, terça

Horóscopo do dia (20/01): previsão do seu signo para hoje, terça / Crédito: Arte O POVO

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) Para o signo de Touro, o céu indica que é um bom momento para aguçar seu espírito empreendedor e tomar decisões com maior clareza. Há chance de desfrutar de bons dias para atividades intelectuais e criativas.