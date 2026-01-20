Horóscopo do dia (20/01): revisão do seu signo para hoje, terça

Horóscopo do dia (20/01): revisão do seu signo para hoje, terçaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta terça, 20 de janeiro (20/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 20 de janeiro (20/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a aproximação de Mercúrio, Sol e Vênus.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Nesta terça-feira, o signo de Áries tem chance de se divertir e aprender com grupos de amigos, já que Mercúrio, Sol e Vênus indicam uma tendência para o interesse nessa área.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Para o signo de Touro, o céu indica que é um bom momento para aguçar seu espírito empreendedor e tomar decisões com maior clareza. Há chance de desfrutar de bons dias para atividades intelectuais e criativas.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Para o signo de Gêmeos, o céu sinaliza um aumento do interesse por conhecimento, especialmente em questões espirituais. Atividades intelectuais ganham maior relevância, podendo ser fonte de grande satisfação. Momentos de introspecção podem fortalecer.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Para o signo de Câncer, o céu indica uma percepção aguçada sobre necessidades pessoais com a entrada de Mercúrio, Sol e Vênus na área íntima. Isso pode favorecer mudanças que potencializam a autoconfiança, tornando você mais seguro. Na área financeira, há chance de boas oportunidades de investimento.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Para o signo de Leão, o céu sugere um dia favorável para envolver-se mais com as causas de pessoas próximas e exercitar a comunicação em acordos. A cumplicidade pode se beneficiar desse engajamento, então esteja aberto.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Para o signo de Virgem, nesta terça-feira o céu indica um olhar mais apurado para o bem-estar físico, mental e emocional. Pode ser um bom dia para organizar sua rotina e aprimorar a comunicação.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Para o signo de Libra, o céu indica um aumento do pensamento criativo com a presença de Mercúrio na área dos prazeres, juntamente com o Sol e Vênus. Isso favorece atividades culturais, interações nas redes sociais e um convívio mais relaxado. Valorize as amizades e divirta-se em grupo.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Para o signo de Escorpião, a atenção ao lar e aos familiares pode ser intensificada com o encontro de Mercúrio com o Sol e Vênus. O céu indica que este seria um bom momento para conversar e fazer acordos, enquanto busca prazer nas obrigações domésticas.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Para o signo de Sagitário, o céu indica um bom momento para apostar na comunicação clara e enriquecedora. Trocas culturais e estudos podem proporcionar prazer e conhecimento.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Para o signo de Capricórnio, o céu indica que pode ser um bom momento para focar na área material. Você pode aproveitar a aproximação de Mercúrio, Sol e Vênus para aprimorar seu senso empreendedor e otimizar recursos. Seu envolvimento com aspectos práticos tende a aumentar.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Para o signo de Aquário, o céu indica um aumento no comprometimento com objetivos e bem-estar, graças à aproximação de Mercúrio, Sol e Vênus. Seu desempenho profissional e vida social podem melhorar.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Para o signo de Peixes, a terça-feira indica espaço para profundas reflexões sobre melhoria pessoal e abordagem da vida. Um encontro com si mesmo pode estar a caminho.
