Horóscopo do dia (12/01): previsão do seu signo para hoje, segunda / Crédito: Arte O POVO

O céu indica que é um bom momento para o signo de Sagitário rever suas posturas e se libertar de falsas percepções. Com a Lua favorecendo a área de crise e inovações, mostra-se mais amável e estimula as conversas criativas, especialmente online, com Vênus atuando na área de comunicação.

Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma semana onde o lado generoso e colaborativo ganha destaque, trazendo renovações em parcerias e relações. Pode ser um bom momento para investir em prazeres, pois Vênus indica oportunidades na área financeira.

Para o signo de Aquário, o céu desta segunda-feira indica que pode ser um bom momento de se abrir para novas possibilidades na área profissional e deixar para trás situações que já não têm relevância. Com Vênus em seu signo, vale a pena buscar experiências que reforcem a autoestima.