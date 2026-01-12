Horóscopo do dia (12/01): previsão do seu signo para hoje, segunda

Horóscopo do dia (12/01): previsão do seu signo para hoje, segundaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta segunda, 12 de janeiro (12/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 12 de janeiro (12/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a aproximação de Vênus.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Para o signo de Áries, o céu indica um momento de melhoria e renovação nos relacionamentos, tanto na vida cotidiana como social. Valorize as trocas de experiências e divirta-se com a entrada de Vênus na área das amizades.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Para o signo de Touro, a segunda-feira pode ser um bom momento para renovar a confiança pessoal e aprimorar habilidades no trabalho, especialmente com a presença de Vênus na área profissional.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma semana de promoção de bem-estar físico e emocional. Aproveite prazeres que nutrem a alma, conforme Vênus se move para a área espiritual.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Para o signo de Câncer, o céu indica um dia positivo para sua vida particular, com chance de melhorar a autoestima e até o patrimônio. Há indicação de melhorias na sua área de lazer e na gestão dos seus bens. Dedique-se ao autocuidado e aprecie momentos íntimos.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Para o signo de Leão, o céu indica renovação nos vínculos pessoais, graças à atual fase lunar. Há chance de diálogos e atenção na convivência afetiva aprimorarem o relacionamento. Desafios podem exigir dinamismo e acolha a mudança.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Para o signo de Virgem, o céu indica uma expansão mental que beneficiará sua rotina diária e os relacionamentos cotidianos. Uma dose de criatividade pode dar mais prazer à vida e aumentar a produtividade.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Para o signo de Libra, o céu indica um bom momento para investir em lazer e bem-estar, o que pode ajudá-los a sentir-se revigorados. Chances de se divertir e fazer novas amizades estão em alta.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Para o signo de Escorpião, o céu da semana traz foco para a vida em casa, abrindo chances de renovar o ambiente e fortalecer a relação com quem vive com você. Explore conversas empáticas e solidárias. Além disso, Vênus entrando na área familiar sugere um bom momento para trazer mais beleza ao lar.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
O céu indica que é um bom momento para o signo de Sagitário rever suas posturas e se libertar de falsas percepções. Com a Lua favorecendo a área de crise e inovações, mostra-se mais amável e estimula as conversas criativas, especialmente online, com Vênus atuando na área de comunicação.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma semana onde o lado generoso e colaborativo ganha destaque, trazendo renovações em parcerias e relações. Pode ser um bom momento para investir em prazeres, pois Vênus indica oportunidades na área financeira.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Para o signo de Aquário, o céu desta segunda-feira indica que pode ser um bom momento de se abrir para novas possibilidades na área profissional e deixar para trás situações que já não têm relevância. Com Vênus em seu signo, vale a pena buscar experiências que reforcem a autoestima.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Para o signo de Peixes, o céu desta segunda-feira indica um período favorável para a autodescoberta e crescimento interior. Você pode se sentir mais consciente de suas emoções e desafios, principalmente depois que Vênus entrar na área dos desafios.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
