Horóscopo do dia (18/12): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 18 de dezembro (18/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua em harmonia com Mercúrio e Vênus.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Para o signo de Áries o céu indica que a busca por mais conhecimento pode ser relevante hoje. Convém equilibrar o lazer com as finanças e obrigações diárias.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Para o signo de Touro, o céu indica cumplicidade nas relações pessoais, gerando uma combinação favorável entre emoção e racionalidade. No entanto, convém manter a discrição na vida social.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Para o signo de Gêmeos, o encontro da Lua com Mercúrio e Vênus indica elevação na empatia e na compreensão das necessidades alheias, mas cuidado para não absorver problemas dos outros.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Para o signo de Câncer, o céu indica um melhor aproveitamento das rotinas e bem-estar familiar. Porém, desafios podem surgir, então, pense bem nas estratégias antes de agir.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Para o signo de Leão, o céu hoje indica acessibilidade para interações sociais, especialmente para desfrutar de prazeres momentâneos. Cuidado com os gastos para evitar imprudências financeiras, mesmo com a empolgação.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
No céu, a Lua, Mercúrio e Vênus sinalizam para o signo de Virgem uma intensificação dos assuntos familiares. Este pode ser um bom momento para planejar o cotidiano e aproveitar interações afetivas e intelectuais na área doméstica.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Para o signo de Libra, o céu indica que a expressão de sentimentos e ideias ganha destaque, assim como a criatividade. Tenha delicadeza ao trazer temas sensíveis, evitando controvérsias.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Para o signo de Escorpião, o céu indica uma oportunidade para optimizações financeiras com a Lua se unindo a Mercúrio e Vênus. Cuidado com os gastos desnecessários e evite misturar amizades e negócios.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Para Sagitário, o céu indica que é um bom momento para valorizar-se mais e expressar suas ideias. Contudo, tome cuidado para não expor demais sua vida privada, principalmente em espaços formais.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Para o signo de Capricórnio, o céu revela maior lucidez para lidar com desafios. A Lua, em harmonia com Mercúrio e Vênus, favorece a percepção de alternativas e soluções, desde que haja controle emocional e cautela diante de suposições sem sentido.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Para o signo de Aquário, o céu indica possibilidade de momentos divertidos com amigos, graças à Lua, Mercúrio e Vênus. No entanto, é bom respeitar limites entre o público e o privado.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Hoje o céu indica que os peixes poderão destacar seu potencial intelectual e criativo no trabalho. Fique atento para se proteger de competições injustas.
