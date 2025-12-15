Horóscopo do dia (15/12): previsão do seu signo para hoje, segunda

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta segunda, 15 de dezembro / Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro) Para quem é do signo de Sagitário, o céu indica uma oportunidade para superar obstáculos e otimizar recursos. A área financeira pode ser impactada positivamente, com um aumento de vigor na condução das tarefas do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro) Para o signo de Capricórnio, o céu indica força pessoal e expansão de horizontes, além de um trato humano generoso pelo alinhamento da Lua. Sol e Marte entram em seu signo impulsionando sua energia.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro) Para o signo de Aquário, o céu da semana traz desafios relacionados ao cotidiano e abre espaço para mudanças, uma vez que a Lua passa pela área de trabalho em crise. Sol e Marte entram na área de crise, o que pode impulsionar sua coragem e determinação. Em relação ao amor, o céu sugere sinceridade ao lidar com conflitos na convivência. Sol e Marte incentivam a persistência para o amor se fortalecer.