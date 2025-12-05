Horóscopo do dia (05/12): previsão do seu signo para hoje, sexta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta sexta, 5 de dezembro / Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) O signo de Virgem pode enfrentar alguns conflitos nesta sexta-feira, com a Lua Cheia na área do trabalho em posição oposta ao Sol e Marte. A dica é buscar flexibilidade e se adaptação ao invés de adotar uma postura defensiva. Lembre-se, defender seus interesses é importante, mas a maneira como você age faz toda a diferença.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) Para o signo de Libra, o céu indica um desequilíbrio emocional nesta sexta-feira, com possíveis desafios na sua capacidade de comunicação. A Lua Cheia, interagindo de forma tensa com Sol e Marte, pode levá-lo a agir com arrogância ou expor suas fragilidades. Esteja atento à imagem que projeta nos grupos de interesse.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) Para o signo de Escorpião, o céu indica que as finanças continuam sendo um desafio. O dia pode exigir maior autocontrole na gestão diária e frente a possíveis imprevistos. A impulsividade pode ser um obstáculo na tomada de decisões, sugerindo cautela para evitar prejuízos.