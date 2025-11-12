Horóscopo do dia (12/11): previsão do seu signo para hoje, quarta / Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) Para o signo de Virgem nesta quarta-feira, o céu indica que introspecção poderá ajudar a lidar com dilemas internos e eliminar atitudes que impeçam seu crescimento, de acordo com a Lua Minguante na área de crises. No entanto, evite tomar ações precipitadas ao confrontar situações, com a Lua em tensão com Mercúrio, Marte e Urano. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) Para o signo de Libra, o céu indica a necessidade de reavaliação das conexões sociais, apontando possíveis melhorias na qualidade das interações e liberação de vínculos não saudáveis. Mantenha-se emocionalmente reservado e evite atitudes radicais, já que há indícios de estresse na área de crise. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) Para o signo de Escorpião, esta quarta pode trazer momentos de desafio na carreira. Há chances para correções e ajustes na área profissional com a Lua Minguante tensionada ao Sol. Mantenha um bom relacionamento com seus parceiros, pois a Lua na área das amizades está tensa com Mercúrio, Marte e Urano.