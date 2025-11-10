Horóscopo do dia (10/11): previsão do seu signo para hoje, segunda / Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro) Para o signo de Sagitário, a segunda-feira pode ser um momento de aprimorar suas interações, alinhando-as com seus valores pessoais. O céu indica que os desafios tendem a trazer aprendizado, graças ao sol em harmonia com Júpiter, Saturno e Netuno.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro) Para você, signo de Capricórnio, o céu indica que as parcerias estão em destaque essa semana. É uma boa oportunidade para fazer ajustes que deem força aos seus projetos e ao círculo de confiança, principalmente na área de trabalho e também no pessoal, graças à Lua. O Sol harmonizado a Júpiter, Saturno e Netuno eleva o amadurecimento coletivo.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro) Para o signo de Aquário, o céu indica a possibilidade de reflexões e ajustes na rotina que promovam o bem-estar individual e coletivo. Pode ser o momento certo para se aprimorar profissionalmente, enquanto a harmonia do Sol com Júpiter, Saturno e Netuno sugere uma renovação no amor.