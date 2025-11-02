Horóscopo do dia (02/11): previsão do seu signo para hoje, domingo / Crédito: Arte O POVO



Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) Para o signo de Virgem, o céu indica uma fase de solidariedade e união nas parcerias. Este contexto pode expandir seus interesses e é um bom momento para refletir sobre o que precisa ser aprimorado em sua vida.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) Para o signo de Libra, o céu sinaliza um domingo propício para estabelecer um cronograma de cuidados com a saúde e bem-estar. Pode ser um bom momento para firmar suas intenções e exercitar disciplina. As interações com Marte e Júpiter são favoráveis. Fique atento às suas relações, já que a Lua indica bons canais de comunicação.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) Para o signo de Escorpião, o céu indica um domingo de critério e assertividade nas relações sociais e atividades gratificantes, contribuindo para um reforço na imagem pública. Há chance de você precisar organizar a rotina, pois a Lua entra na área das atividades diárias, conectando-se bem com Mercúrio.