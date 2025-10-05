Horóscopo do dia (05/10): previsão do seu signo para hoje, domingo / Crédito: Arte O POVO

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 5 de outubro (05/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral são tensões entre Lua e Vênus.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril) Para o signo de Áries, o céu indica um período de aflições emocionais. É um bom momento para se distrair e procurar ter um tempo para descanso. Pode também contar com o apoio das pessoas próximas a você. No amor, há chance de se dedicar mais e fortalecer os laços afetivos apesar de possíveis desafios na relação.

Confira seu horóscopo personalizado

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) O céu indica tensões entre Lua e Vênus para o signo de Virgem, deixando as relações um pouco complicadas e vazias. Dê atenção ao conforto emocional de quem está ao seu redor e mantenha o diálogo. Júpiter traz harmonia a essa situação. No amor, procure equilibrar desavenças de maneira mais prática, tendo uma comunicação afetiva clara e direta. Aproveite para refletir sobre o romance.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) O céu de Libra indica possíveis conflitos entre prazeres e responsabilidades. Pode ser de bom proveito encontrar um equilíbrio para evitar procrastinação e prejuízos. Ao administrar obrigações no seu trabalho, as tarefas podem se tornar prazerosas, indicando uma possível harmonia. No amor, tente demonstrar responsabilidade e manter uma postura aberta e sem receios. Pode ser um bom momento para melhorar a comunicação com a pessoa amada.

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) Para o signo de Escorpião, o céu indica que o desejo de socializar e divertir-se pode ser intensificado, apesar de exigir habilidade para lidar com diferentes interesses na esfera social. Lembre-se que não é possível agradar a todos, invista nas amizades de maior sintonia. Já na sua vida amorosa, pode ser um bom momento para resolver questões pendentes e manter o amor como prioridade.