Horóscopo do dia (28/09): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 28 de setembro (28/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a presença forte da Lua.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Você tende a adotar uma postura mais idealista com a Lua no setor espiritual, buscando formas de expandir horizontes pessoais. É importante, porém, estar consciente dos desafios, mantendo a realidade em foco para não criar ilusões. Sonhe, mas saiba planejar de modo prático.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
A Lua no setor íntimo aprofunda percepções emocionais, levando você a valorizar vivências que transmitam segurança e prazer afetivo. Contudo, é preciso cautela ao se expor além da zona de conforto, pois a tensão com Vênus e Saturno pede sobriedade no meio social. Busque pessoas de confiança.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
A Lua no setor de relacionamentos motiva a busca por segurança afetiva em vínculos de confiança, o que pode gerar decepções quando não houver retorno. É importante cultivar autossuficiência e compreender que nem sempre os outros podem corresponder às suas expectativas.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
A Lua no setor das rotinas valoriza conforto e estabilidade no dia a dia. Porém, a comunicação pode ficar fragilizada pela tensão com Vênus e Saturno, o que pede cuidado ao cobrar dos outros atitudes que não estão dispostos a adotar. Exercite a paciência e a serenidade.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
A vontade de aproveitar prazeres aumenta com a Lua na área social, mas é necessário alinhar desejos com limites financeiros, como alertam tensões de Vênus e Saturno. Contendo impulsos consumistas e disciplinando o orçamento, será possível curtir momentos de lazer sem excessos.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
O cenário se mostra delicado para a convivência familiar, pois a Lua tensionada a Vênus e Saturno pode trazer atritos ligados a atitudes impositivas. Procure exercitar inteligência emocional e usar argumentos consistentes ao lidar com situações delicadas, evitando confrontos diretos.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
A Lua no setor comunicativo intensifica sua sensibilidade, favorecendo diálogos francos e trocas pessoais. No entanto, sua tensão com Vênus e Saturno pede discrição emocional quando o momento exigir reserva. Saber avaliar conveniências pode ser essencial para manter harmonia.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
O desejo por estabilidade financeira e segurança pessoal se intensifica com a Lua no setor material, mas pode haver pressão social para sair da zona de conforto. O momento pede maturidade e escolhas responsáveis, além de atenção para não ceder a gastos desnecessários.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Com a Lua em seu signo, a sensibilidade aumenta, assim como a necessidade de afirmação pessoal, tornando reações mais diretas. É importante, porém, preservar-se quando estiver em ambientes externos, cuidando de sua imagem e reputação. Aja com equilíbrio e bom senso.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
A Lua no setor de crise sugere maior fragilidade diante de obstáculos, pois tensiona Vênus e Saturno e pode levar você a insistir em frustrações em vez de manter clareza racional. Direcione o foco para as responsabilidades e exercite inteligência emocional no processo.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
A Lua na área das amizades desperta sociabilidade, estimulando conexões e engajamento em causas coletivas. Mas é importante cuidar para que demandas externas não afetem sua estabilidade financeira. Evite deixar a generosidade ultrapassar seus próprios limites materiais.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
A Lua no setor de trabalho aumenta o engajamento com tarefas diárias e a necessidade de se destacar profissionalmente. Porém, podem surgir frustrações diante da falta de apoio e reconhecimento ao redor. Evite buscar aprovação externa e valorize sua própria dedicação.
