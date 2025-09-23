Horóscopo do dia (23/09): previsão do seu signo para hoje, terça / Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) O Sol transita sua área financeira e encontra Mercúrio, impulsionando seu lado prático e empreendedor. Isso favorece o planejamento de investimentos e a busca por novas oportunidades. Aproveite para organizar melhor as contas e fazer bom uso dos recursos que já possui.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) O Sol em seu signo junto a Mercúrio realça seu carisma, sua clareza mental e sua habilidade de dialogar. Esse é um ciclo de visibilidade pessoal, em que sua imagem tende a ser projetada. Use esse momento para se apresentar com confiança e abrir caminhos condizentes com seus planos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) O Sol passa a iluminar seu setor de crise junto a Mercúrio, trazendo consciência sobre pontos frágeis que exigem ajustes. Questões emocionais e práticas podem pesar, mas também se tornam oportunidade de amadurecimento. Inclua pausas e atividades que ajudem a aliviar a mente.