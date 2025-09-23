Horóscopo do dia (23/09): previsão do seu signo para hoje, terça

Horóscopo do dia (23/09): previsão do seu signo para hoje, terçaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta terça, 23 de setembro (23/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 23 de setembro (23/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o Sol encontrando Mercúrio.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
O Sol passa a atuar na área de relacionamentos, junto a Mercúrio, ampliando sua percepção sobre as demandas das pessoas e sua habilidade de conciliar. É um momento favorável para valorizar a convivência com quem você estima, participando mais da vida delas e fortalecendo vínculos.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Com o Sol no setor da saúde em conjunto com Mercúrio, sua energia vital se fortalece e você fica mais disposta a organizar o cotidiano. Isso melhora sua produtividade, especialmente nas rotinas que sustentam seu equilíbrio. Planeje melhor suas tarefas para ganhar eficiência e bem-estar.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
O Sol aquece seu setor de prazeres, ao lado de Mercúrio, elevando sua sociabilidade e favorecendo momentos de diversão em grupo. Essa energia amplia sua popularidade e dá visibilidade às suas ideias. Valorize as companhias que estimulam sua mente e compartilhe o melhor da vida.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
O Sol inicia sua passagem pelo setor familiar, deixando você mais acolhedora e participativa no lar, o que facilita o entendimento com seus próximos. Esse período estimula cuidados domésticos e a valorização dos vínculos de confiança. Invista em fortalecer laços e em cultivar a harmonia.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Com o Sol no setor da comunicação em conjunto com Mercúrio, sua expressão ganha clareza e maior alcance. É uma fase que favorece a defesa de seus interesses e o fortalecimento de contatos. Procure filtrar melhor as informações e aprimorar seus diálogos no dia a dia.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
O Sol transita sua área financeira e encontra Mercúrio, impulsionando seu lado prático e empreendedor. Isso favorece o planejamento de investimentos e a busca por novas oportunidades. Aproveite para organizar melhor as contas e fazer bom uso dos recursos que já possui.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
O Sol em seu signo junto a Mercúrio realça seu carisma, sua clareza mental e sua habilidade de dialogar. Esse é um ciclo de visibilidade pessoal, em que sua imagem tende a ser projetada. Use esse momento para se apresentar com confiança e abrir caminhos condizentes com seus planos.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
O Sol passa a iluminar seu setor de crise junto a Mercúrio, trazendo consciência sobre pontos frágeis que exigem ajustes. Questões emocionais e práticas podem pesar, mas também se tornam oportunidade de amadurecimento. Inclua pausas e atividades que ajudem a aliviar a mente.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
O Sol ingressa na área das amizades ao lado de Mercúrio, favorecendo relações fraternas e estimulando ações em grupo. Afinidades intelectuais ficam em destaque, abrindo caminhos de cooperação. Esteja aberta a interações que tragam novas possibilidades e fortaleçam vínculos.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
O Sol e Mercúrio ativam a área profissional, iluminando suas ideias e garantindo visibilidade nos projetos. Esse trânsito favorece seu desempenho intelectual e sua atuação em equipe, inspirando confiança nos demais. É um bom momento para se firmar como liderança natural.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Com o Sol no setor espiritual e em conjunção a Mercúrio, o momento favorece os estudos, o autoconhecimento e a busca por novas perspectivas. Viagens, aprendizados e reflexões ganham importância e podem ampliar sua visão de mundo. Cultive experiências que tragam crescimento.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

O Sol passa a iluminar seu setor de crise junto a Mercúrio, trazendo consciência sobre pontos frágeis que exigem ajustes. Questões emocionais e práticas podem pesar, mas também se tornam oportunidade de amadurecimento. Inclua pausas e atividades que ajudem a aliviar a mente.
