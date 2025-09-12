Horóscopo do dia (12/09): previsão do seu signo para hoje, sexta

Horóscopo do dia (12/09): previsão do seu signo para hoje, sextaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos neste sexta, 12 de setembro (12/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 12 de setembro (12/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua em sintonia com Sol e Mercúrio e sob tensão com Vênus.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Organizar os investimentos se mostra oportuno com a Lua na área financeira, em sintonia com Sol e Mercúrio e sob tensão com Vênus, ajudando a poupar e reduzir excessos. As conexões em grupo se fortalecem.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Os fatos pedem postura prática e objetiva, já que a Lua em seu signo se alinha a Sol e Mercúrio, mas tensiona com Vênus. Desenvolva estratégias para lidar com demandas reais, conciliando métodos novos e antigos.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Os desafios despertam forte senso crítico que sustenta ações eficazes, pois a Lua no setor de crise se alinha a Sol e Mercúrio. Evite, porém, frieza em excesso. Abra a mente às mudanças.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Sua capacidade de articulação social se eleva com a Lua na área das amizades, embora a tensão com Vênus alerte quanto a conflitos de vaidade. Os desafios demandam estratégias diferentes e que lhe tirem do lugar comum.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Sua capacidade de planejar se intensifica com a Lua no setor do trabalho, mas não esqueça da inteligência emocional. Valorize talentos diferentes ao estabelecer parcerias produtivas.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
O raciocínio fica mais articulado com a Lua no setor espiritual, mas evite discussões afetivas que possam gerar atritos. Invista na inovação para melhorar sua rotina profissional.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Sua reflexão se amplia com a Lua no setor íntimo, permitindo avaliar com clareza suas metas, ainda que Vênus tensionada leve ao drama. Busque aprendizado nos desafios vividos.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
O diálogo se fortalece com a Lua no setor dos relacionamentos, favorecendo argumentos racionais, mas sem perder sensibilidade. O encontro Lua-Urano no íntimo sugere limpeza emocional.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Uma percepção objetiva das rotinas contribui para lidar com tarefas, mas não ignore o lado emotivo, como alerta Vênus. Parcerias ousadas ganham força com o encontro Lua e Urano.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Sua articulação em grupo fica mais clara, trazendo aprendizados, mas é importante cultivar empatia. O trabalho se renova com o encontro Lua e Urano no setor do cotidiano.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
A gestão da vida doméstica fica mais organizada e eficiente, mas não descuide das emoções de quem convive, frente à tensão com Vênus. Traga prazeres refinados à rotina.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
A Lua na área comunicativa se alinha com Sol e Mercúrio, reforçando sua habilidade de diálogo, mas a tensão com Vênus pede discrição para evitar indiscrições. Ideias novas beneficiam o lar.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
