Horóscopo do dia (05/09): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 5 de setembro (05/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua e Vênus em tensão.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
A tensão entre Lua e Vênus no setor social destaca o desafio de lidar com interesses opostos no meio coletivo e com atitudes egocêntricas. Direcione suas energias para fortalecer a união e a busca por objetivos comuns que beneficiem a todos.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Lua e Vênus no eixo família e trabalho ressaltam o conflito entre realização na carreira e no lar, mostrando a importância de valorizar suas habilidades e também o conforto emocional. Deixe de lado o idealismo e foque no que é viável no cotidiano.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
A Lua no setor espiritual em tensão com Vênus na área comunicativa, favorece pensamentos vagos sobre anseios e frustrações que podem afetar o discurso e sua imagem social. Nem tudo precisa ser dito, preserve-se.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
O desejo de bem-estar material ganha força agora, mas é preciso evitar o consumismo como válvula de escape para carências emocionais. Valorize a gestão prática e o cuidado com o lar, já que Lua e Vênus se alinham com Marte na área familiar.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
A tensão entre Lua e Vênus entre seu signo e o setor dos relacionamentos pede equilíbrio entre o autocuidado e a atenção às parcerias, evitando que um se sobreponha ao outro. Não tema desagradar. Permita-se agir com autenticidade e preservar sua verdade.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
As obrigações cotidianas pedem mais dedicação, opondo-se ao desejo de acolhimento e afeto, já que Lua e Vênus permanecem em tensão no campo prático e dos desafios. Procure conciliar as duas áreas, sem abrir espaço para reclamações.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
As necessidades coletivas podem entrar em conflito com a tensão entre Lua e Vênus, ressaltando a relevância de evitar disputas por vaidade. Prefira interações mais íntimas. Demonstre uma atitude firme e incentive a união de pessoas em prol de objetivos comuns.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
O equilíbrio entre a vida doméstica e os objetivos públicos se mostra essencial com a Lua e Vênus em tensão no eixo família e trabalho. Surge o dilema entre a busca por segurança e a vontade de seguir caminhos mais ousados. Reduza o ritmo e revise suas metas e estratégias.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
A comunicação fica sujeita a sentimentos intensos que comprometem a harmonia no convívio e alimentam ressentimentos. Reforce laços fraternos e busque leveza, já que Lua e Vênus se alinham com Marte no setor das amizades.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Buscar conforto no consumo pode comprometer sua base financeira, pois Lua e Vênus se tensionam na área patrimonial, pedindo mais disciplina. Direcione sua energia para o trabalho e a gestão prática, investindo em soluções criativas no dia a dia.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Suas necessidades individuais podem contrastar com as demandas das parcerias neste momento de tensão entre Lua e Vênus. É o momento de praticar a inteligência emocional e buscar equilíbrio. Levar mais leveza ao convívio pode ser útil para reduzir atritos.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Lua e Vênus em tensão nos setores de crise e cotidiano indicando contraste entre seus ideais e a realidade, o que pode trazer frustração e tristeza. Assumir uma postura objetiva ajuda a direcionar sua atenção para soluções viáveis.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
