Horóscopo do dia (18/08): previsão do seu signo para hoje, segunda

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta segunda, 18 de agosto / Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro) O céu da semana destaca a presença do Sol no setor profissional, eleva sua disposição para assumir responsabilidades e buscar crescimento. Seus objetivos ficam mais claros e impulsionam novas oportunidades. As parcerias se fortalecem à medida que você investe energia em suas verdadeiras vocações.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro) O céu da semana é marcado pela entrada do Sol no setor espiritual, reforçando sua fé e seus valores, além de incentivar o autoconhecimento. Cuidados com o dia a dia ganham relevância, favorecendo ajustes na rotina e hábitos que elevem sua qualidade de vida.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro) O céu da semana incentiva atenção à vida íntima, priorizando momentos de autocuidado e escolhas que tragam prazer e bem-estar. Relações de confiança se tornam mais sólidas e ajudam a fortalecer sua autoestima. Este é um período propício para valorizar vínculos e investir no que realmente traz equilíbrio.