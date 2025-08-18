Horóscopo do dia (18/08): previsão do seu signo para hoje, segunda

Horóscopo do dia (18/08): previsão do seu signo para hoje, segundaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta segunda, 18 de agosto (18/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 18 de agosto (18/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a presença do Sol.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
O céu da semana sugere rotinas mais dinâmicas e motivadoras com o Sol no setor do cotidiano, abrindo espaço para hábitos saudáveis que beneficiem corpo, mente e espírito. Demonstre abertura com quem convive e fortaleça os laços de forma sincera e construtiva.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
O céu da semana realça seu lado leve e sociável com o Sol no setor das amizades, favorecendo a interação e a troca de experiências. O apoio mútuo tanto prático quanto emocional, tende a crescer. Aproveite também para celebrar os bons momentos em grupo.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
O céu da semana ativa seu lado acolhedor e protetor, pois o Sol ilumina o setor familiar, aproximando as relações e fortalecendo o afeto. Aproveite essa energia para revitalizar suas relações, transformando o lar em um espaço funcional e prazeroso.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
O céu da semana expande suas ideias com o Sol no setor comunicativo, favorecendo planos e conversas que impulsionam suas metas. Trocas e contatos tendem a ser produtivos. Ao superar inseguranças, você ganha mais confiança para se expressar.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
O céu da semana reforça sua disposição e praticidade com o Sol no setor material, ajudando a organizar pendências e movimentar recursos. Planejar e executar tarefas em conjunto fortalece vínculos e amplia resultados.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
O céu da semana fortalece sua segurança interior, pois o Sol ingressa em seu signo, você ganha clareza e força para alcançar seus objetivos. Aproveite essa energia para abraçar novas possibilidades profissionais.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
O céu da semana favorece reflexões que ampliam seu autoconhecimento, identificando padrões que não fazem mais sentido. É tempo de reconhecer o que precisa ser transformado e se abrir às mudanças.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
O céu da semana estimula seu espírito de união e colaboração, favorecendo encontros e atividades em grupo. Os laços afetivos se fortalecem com vivências significativas e trocas mais profundas.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
O céu da semana destaca a presença do Sol no setor profissional, eleva sua disposição para assumir responsabilidades e buscar crescimento. Seus objetivos ficam mais claros e impulsionam novas oportunidades. As parcerias se fortalecem à medida que você investe energia em suas verdadeiras vocações.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
O céu da semana é marcado pela entrada do Sol no setor espiritual, reforçando sua fé e seus valores, além de incentivar o autoconhecimento. Cuidados com o dia a dia ganham relevância, favorecendo ajustes na rotina e hábitos que elevem sua qualidade de vida.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
O céu da semana incentiva atenção à vida íntima, priorizando momentos de autocuidado e escolhas que tragam prazer e bem-estar. Relações de confiança se tornam mais sólidas e ajudam a fortalecer sua autoestima. Este é um período propício para valorizar vínculos e investir no que realmente traz equilíbrio.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
O céu da semana favorece interações construtivas no campo das relações, abrindo espaço para alinhar interesses e fortalecer a confiança. As trocas afetivas se mostram mais harmoniosas. O convívio íntimo proporciona apoio e acolhimento, reforçando a importância de laços que tragam tranquilidade emocional.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
