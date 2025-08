Horóscopo do dia (02/08): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta sábado, 2 de agosto (02/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

O momento favorece o cuidado com a vida privada em seus aspectos afetivos e práticos, contando com acolhimento emocional e união em prol da gestão das rotinas. Direcione suas forças para as metas imediatas.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

A Lua no setor dos relacionamentos destaca um momento de maior percepção das necessidades nas parcerias, ao mesmo tempo em que favorece trocas em redes, visto a harmonia entre esse astro com Júpiter na área comunicativa e Marte na casa social. Transmita entusiasmo e estimule conexões.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

O dia estimula o envolvimento com tarefas do cotidiano, favorecendo a articulação produtiva com quem faz parte da sua rotina, reunindo dever e satisfação, já que a Lua no setor do cotidiano se harmoniza com Júpiter na área material e com Marte na área familiar, elevando sua percepção para oportunidades com benefícios imediatos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Sua postura se mostra mais articulada nas relações sociais, enquanto a Lua no setor social se harmoniza com Júpiter em seu signo, fortalecendo vínculos. As iniciativas em grupo ganham espaço e podem colaborar com interesses em comum e coletividade.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Há busca por acolhimento emocional no ambiente familiar, o que fortalece a base afetiva e contribui com a superação de obstáculos ligados à gestão da vida prática, visto que a Lua no setor familiar segue harmonizada com Júpiter na área de crise. Mantenha a união com seus conviventes.