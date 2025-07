Horóscopo do dia (31/07): previsão do seu signo para hoje, quinta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quinta, 31 de julho / Crédito: Arte O POVO

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 31 de julho (31/07). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é . Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Horóscopos: entenda as características de cada signo Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril) Vênus na área familiar desperta o desejo de harmonia no lar e de acolhimento nas relações íntimas. É uma fase propícia para fortalecer os laços afetivos e cuidar da casa com atenção. No entanto, a tensão com Saturno e Netuno pode trazer um sentimento de opressão ao ambiente. Mantenha a calma diante dos desafios.