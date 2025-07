Horóscopo do dia (26/07): previsão do seu signo para hoje, sábado

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este sábado, 26 de julho / Crédito: Arte O POVO

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 26 de julho (26/07). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua e Vênus em harmonia. Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Horóscopos: entenda as características de cada signo Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril) O período favorece o equilíbrio emocional através de uma rotina que integre produtividade e momentos de prazer, graças à harmonia entre Lua e Vênus. Mesmo que surjam imprevistos devido à tensão entre Lua e Urano, manter a serenidade e avaliar as situações com clareza será o melhor caminho.

Confira seu horóscopo personalizado

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) O dia favorece o cuidado com seu bem-estar emocional e a resolução de questões que possam afetar sua qualidade de vida. A criatividade pode ajudar nesse processo. Os desafios atuais, impulsionados pela tensão entre Lua e Urano são oportunidades para fortalecer sua autoconfiança e resiliência.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) Seu bem-estar emocional se conecta às amizades e ao lazer neste sábado, com Lua e Vênus em sintonia. No entanto, a tensão entre Lua e Urano pode trazer obstáculos ao tentar equilibrar vida pública e pessoal, exigindo cautela em ambientes fora do seu círculo de confiança.

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) Seu bem-estar emocional se conecta às amizades e ao lazer neste sábado, com Lua e Vênus em sintonia. No entanto, a tensão entre Lua e Urano pode trazer obstáculos ao tentar equilibrar vida pública e pessoal, exigindo cautela em ambientes fora do seu círculo de confiança.