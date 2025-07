Horóscopo do dia (24/07): previsão do seu signo para hoje, quinta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quinta, 24 de julho / Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) Os desafios podem se tornar oportunidades de mudança quando você encara as situações com foco no crescimento pessoal, pois a Lua Nova na área de crise se une ao Sol e a Mercúrio. Evite agir por impulso e prefira posturas estratégicas. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) A Lua Nova na área de amizades pode renovar vínculos afetivos e criar espaço para ampliar sua rede social, já que há mais abertura emocional com o encontro desse astro com Sol e Mercúrio. Mantenha o equilíbrio nos gastos, lidando com os recursos de forma cuidadosa e organizada. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) A fase é marcada pela busca de novas oportunidades profissionais, com a Lua Nova no setor do trabalho. Uma percepção mais clara das situações ajuda a promover mudanças construtivas. No entanto, Plutão alerta sobre decisões precipitadas e competição excessiva que prejudicam o convívio.