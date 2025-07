Horóscopo do dia (21/07): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta segunda, 21 de julho (21/07); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

O céu da semana favorece sua criatividade e expressão pessoal com o Sol na área social, proporcionando trocas culturais e momentos de lazer. A Lua Nova, no eixo que liga o cotidiano à comunicação, reforça esse cenário, favorecendo parcerias que ampliam seu bem-estar, do convívio íntimo aos contatos coletivos.

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 21 de julho (21/07). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Sol e Lua interferindo no zodíaco.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

O céu da semana favorece seu lado acolhedor com o Sol na área doméstica, fortalecendo os vínculos no lar e em outros espaços do cotidiano. Valorize momentos prazerosos com quem faz parte do seu núcleo afetivo, renovando as energias, especialmente com a Lua em fase nova.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

O céu da semana destaca suas habilidades de comunicação com o Sol no setor das ideias, nutrindo conversas úteis e agradáveis. A Lua Nova circula entre seu signo e o setor familiar, sinalizando um bom momento para retomar afinidades no dia a dia. Demonstre empatia e acolhimento nas interações.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

O céu da semana favorece seu lado empreendedor, com o Sol no setor material, ajudando a organizar melhor o uso de recursos e sua rotina. Os obstáculos trazem aprendizados valiosos, impulsionando mudanças significativas em sua vida.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

O céu da semana evidencia o início do trânsito solar em seu signo, nutrindo coragem e entusiasmo para agir conforme seus desejos. A Lua Nova entre o eixo das amizades e material favorece parcerias voltadas para propósitos maiores. Expresse o que você tem de melhor e motive quem está por perto.