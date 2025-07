Horóscopo do dia (08/07): previsão do seu signo para hoje, terça

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta terça, 8 de julho / Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) O momento favorece o convívio familiar, com a harmonia entre Lua e Mercúrio facilitando acordos na gestão das tarefas do lar. Porém, convém moderar reações impulsivas nos momentos de estresse, já que Marte em tensão com a Lua pede mais equilíbrio.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) Lua e Mercúrio em harmonia entre as áreas da comunicação e das amizades evidenciam uma fase em que os interesses pessoais se alinham aos do coletivo. As trocas se tornam produtivas e o diálogo se mostra um meio eficaz de conexão. Diante dos desafios, modere reações e evite agir por impulso.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) A harmonia entre Lua e Mercúrio favorece o planejamento e contribui para uma rotina mais produtiva, com foco em soluções práticas e resultados consistentes. Evite disputas de espaço ou controle, priorizando acordos que fortaleçam a colaboração no dia a dia.