Horóscopo do dia (02/07): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta quarta, 2 de julho (02/07); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

As relações pedem mais atenção com a Lua Crescente, exigindo ajustes constantes para que os desafios no convívio não comprometam as ações em conjunto e os vínculos. Compreensão e diálogo são essenciais.

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 2 de julho (02/07). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua Crescente em tensão com Netuno, Saturno, Sol e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

O cotidiano se mostra estimulante e desafiador, exigindo senso crítico e capacidade de adaptação, pois a Lua Crescente no setor das rotinas entra em tensão com Netuno, Saturno, Sol e Júpiter. Manter a diplomacia é essencial para negociar acordos e resolver pendências.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

As interações sociais ganham força com a Lua Crescente, mas também surgem conflitos ligados a diferenças de ideias e personalidade. Tente lidar com posturas distintas com diplomacia para manter o equilíbrio nas relações.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

O envolvimento na vida doméstica fica mais forte com a Lua Crescente, motivando o desejo de contribuir com melhorias no lar. Mantenha a harmonia com as pessoas próximas, pois a tensão com Netuno, Saturno, Sol e Júpiter sinaliza possíveis conflitos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

A Lua Crescente na área da comunicação favorece a expressão de ideias, trazendo mais espontaneidade e abertura. No entanto, as divergências nas relações podem crescer, com riscos de mal-entendidos e atitudes rígidas. Mantenha o diálogo aberto e busque acordos possíveis.