Horóscopo do dia (28/06): previsão do seu signo para hoje, sábado

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este sábado, 28 de junho / Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) O pessimismo surge como desafio nesta fase de tensão entre a Lua, Vênus e Urano no eixo crise-espiritual, favorecendo uma visão que amplia os problemas e reduz o foco nas soluções. A insegurança pode alimentar essa vulnerabilidade, por isso é essencial priorizar convívios e ações que fortaleçam sua autoconfiança.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) Seu lado colaborativo ganha espaço com a Lua na área das amizades, favorecendo momentos de afeto. No entanto, as tensões com Vênus e Urano no setor patrimonial alertam para riscos financeiros ligados à generosidade excessiva. Mantenha disciplina nas finanças e evite assumir despesas que não são suas.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) A sensação de desvalorização no ambiente profissional se intensifica com a tensão entre a Lua, Vênus e Urano no setor do trabalho e dos relacionamentos, gerando frustrações. Evite se colocar em situações que abram espaço para críticas e lembre-se de que o reconhecimento começa no autocuidado.