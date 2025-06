Horóscopo do dia (20/06): previsão do seu signo para hoje, sexta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta sexta, 20 de junho / Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro) A Lua na área social pode deixar você mais disponível emocionalmente nas relações, mas a tensão com Mercúrio sugere cautela ao compartilhar detalhes da vida pessoal. Tente dialogar com diplomacia com quem convive sobre a divisão das tarefas diárias.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro) A Lua na casa familiar favorece uma postura mais acolhedora, mas evite absorver os problemas das outras pessoas ou se expor demais, devido à tensão com Mercúrio. Os momentos de lazer ganham mais destaque à medida que a Lua entra na casa social e se alinha com Marte, por isso, mantenha o controle nos gastos.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro) A Lua no setor das ideias estimula sua comunicação, no entanto mantenha o equilíbrio nos diálogos, pois há risco de desentendimentos. A Lua no setor íntimo e em harmonia com Marte aumenta sua intuição, porém, evite tomar decisões precipitadas.