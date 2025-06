Horóscopo do dia (13/06): previsão do seu signo para hoje, sexta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta sexta, 13 de junho / Crédito: Arte o POVO

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 13 de junho (13/06). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia com Vênus e Urano.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril) Soluções criativas podem destacar você na gestão das tarefas diárias, com a Lua em harmonia com Vênus e Urano entre a área do trabalho e o setor material. A economia criativa pode ser uma aliada para aproveitar melhor os recursos disponíveis. Apostar em soluções inovadoras pode ser um bom caminho neste momento.

Confira seu horóscopo personalizado

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) Com a Lua em harmonia com Vênus e Urano, o contato com grupos pode trazer vivências agradáveis e marcantes, que ajudam você a valorizar o que a vida tem de mais especial. Curta atividades de lazer que ampliem seu repertório e tragam novos aprendizados.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) A Lua em harmonia com Vênus e Urano, favorece o contato com suas origens e com os laços familiares. Aproveite para renovar o espaço doméstico com criatividade e afeto. A leveza da rotina pode vir de pequenas mudanças que ajudem no bem-estar da convivência.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) O momento favorece trocas sinceras e leves, com a Lua em harmonia com Vênus e Urano entre as áreas da comunicação e relacionamentos. Conversas agradáveis e novas descobertas culturais tendem a deixar o dia mais interessante. Demonstre afeto e respeite os espaços de cada pessoa.