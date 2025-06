Horóscopo do dia (11/06): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos neste quarta, 11 de junho (11/06); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

A Lua Cheia no setor espiritual reforça seus princípios e aumenta a confiança, mas a tensão com o Sol pede cuidado com atitudes rígidas. Demonstre maturidade e ética diante de seus objetivos, pois a Lua no setor profissional entra em tensão com Júpiter, Mercúrio, Saturno e Netuno.

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 11 de junho (11/06). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia com Marte.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Seus instintos ficam mais aguçados com a Lua Cheia no setor íntimo, elevando sua produtividade, mas também pode gerar reações intensas, já que esse astro se alinha a Marte e entra em tensão com o Sol. Procure refletir bem e transmitir tranquilidade.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

As relações se fortalecem com a Lua Cheia em tensão com seu signo e em harmonia com Marte, embora desentendimentos possam surgir devido à tensão com o Sol. É o momento de avaliar e reforçar os vínculos com seu círculo de confiança.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

A rotina pede atenção com a Lua Cheia no setor do cotidiano, sugerindo equilíbrio entre produtividade e bem-estar. A tensão com o Sol e a harmonia com Marte pedem ações práticas e acordos tranquilos com quem convive. Evite exageros e priorize o essencial.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

As necessidades relacionadas ao coletivo ganham destaque com a Lua Cheia no setor social, incentivando a colaboração. No entanto, os conflitos podem gerar sobrecarga com a Lua em tensão com Júpiter, Mercúrio, Saturno e Netuno, busque administrar o tempo e as tarefas com calma.