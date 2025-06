Horóscopo do dia (07/06): previsão do seu signo para hoje, sábado

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este sábado, 7 de junho / Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro) O dia traz instabilidade emocional com a tensão entre Lua, Vênus e Plutão, comprometendo a resolução de problemas e o diálogo com quem está por perto. Tente analisar os fatos com imparcialidade, isso é essencial para chegar à origem dos problemas. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro) A tensão entre Lua, Vênus e Plutão te deixa mais sensível aos problemas das pessoas ao seu redor. Isso pode fazer com que você absorva sentimentos de frustração que afetam seu próprio bem-estar. Modere os gastos ligados ao convívio social e evite misturar sua vida pública com a privada. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro) Com Lua, Vênus e Plutão tensionados, é essencial usar a inteligência emocional para enfrentar os desafios do dia, isso evita que eles comprometam sua capacidade de gerenciar tarefas e sua imagem no trabalho. Mantenha uma postura discreta e tente equilibrar as exigências profissionais com as responsabilidades de casa.