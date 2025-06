Horóscopo do dia (03/06): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta terça, 3 de junho (03/06); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

O emocional busca estabilidade em uma rotina organizada, com a Lua Crescente no setor das rotinas. Use a criatividade para lidar com o que surgir e se desapegue de metas irreais, que não se encaixem na realidade, já que a Lua se alinha com Urano e entra em tensão com Sol, Mercúrio e Júpiter.

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 3 de junho (03/06). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral são as tensões com Sol, Mercúrio e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

A Lua Crescente no setor social amplia sua participação em atividades coletivas, o que pede atenção ao planejamento financeiro para evitar gastos que desgastem suas reservas. Valorize os momentos de aprendizado e trocas culturais, conforme sugere a harmonia entre Lua e Urano.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

O foco se volta à vida pessoal com a Lua Crescente no setor familiar, trazendo mais envolvimento com o cotidiano do lar e com quem convive. É essencial manter o equilíbrio emocional ao lidar com os desafios. A criatividade se fortalece, já que Lua e Urano estão em sintonia.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

A Lua Crescente no setor da comunicação intensifica sua expressividade, o que requer equilíbrio emocional e um pouco de diplomacia. A sintonia entre Lua e Urano estimula fluidez nas conversas, facilitando trocas construtivas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Com a Lua Crescente no setor financeiro sua postura fica mais objetiva, mas é importante conter impulsos de consumo e dosar gastos com lazer. A criatividade ajuda a conduzir bem o dia a dia, aproveitando melhor os recursos, como mostra a sintonia entre Lua e Urano.