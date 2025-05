Horóscopo do dia (24/05): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta sábado, 24 de maio (24/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Conflitos por espaço e controle podem crescer, comprometendo os laços com grupos e afetando vínculos sólidos, inclusive no convívio social. Mesmo com o ambiente mais tenso, vale manter uma postura mais diplomática, ainda que o diálogo pareça difícil.

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 24 de maio (24/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua e Plutão tensionados.

Lua e Plutão em tensão no eixo de crise e espiritual indicam que há risco de esgotamento físico e emocional. Evite exageros e respeite seus limites. Organize sua rotina com mais equilíbrio, cuide da alimentação e descanse o suficiente. Leve os desafios com mais leveza, para não se desgastar tanto.

Lua e Plutão tensionados entre seu signo e o setor profissional intensificam os desafios, com imprevistos que testam sua capacidade de gestão. Procure manter o equilíbrio. Ao reconhecer suas fragilidades, você poderá refletir e agir com mais consciência.

Lua e Plutão tensionados, entre o setor íntimo e o social, revelam desafios nos vínculos de amizade. Por isso, é importante agir com mais calma para evitar conflitos. Mesmo que algo incomode, mantenha a descrição. Esta fase traz lições importantes sobre aceitar as limitações alheias com compreensão.

A Lua passa pela área espiritual e entra em tensão com Plutão no setor do cotidiano, evidenciando dificuldades para encarar os desafios. Não permita que os obstáculos tirem seu equilíbrio. Esses momentos trazem aprendizados importantes.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Lua e Plutão tensionados entre os setores do cotidiano e da comunicação, exigem mais cuidado com as pessoas ao seu redor. Antigas mágoas podem ressurgir. Evite insistir em assuntos sem solução no momento e demonstre maturidade ao lidar com as diferenças, para manter a harmonia no dia a dia.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

A Lua desperta sua vontade de aproveitar a vida, mas a tensão com Plutão no setor financeiro pede atenção aos gastos por impulso que podem gerar problemas a longo prazo. Busque prazeres mais simples e seguros. Aproveitar bem o momento também envolve saber cuidar dos próprios recursos.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Equilibrar as necessidades pessoais e familiares pode ser desafiador neste momento. Lua e Plutão tensionados pedem que você lide com essas demandas com mais serenidade e inteligência emocional. Busque apoio nas pessoas próximas e tente manter a harmonia mesmo diante das dificuldades.