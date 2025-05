Horóscopo do dia (17/05): previsão do seu signo para hoje, sábado

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este sábado, 17 de maio / Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) Sua percepção sobre as necessidades e oportunidades aumenta nesta fase. A harmonia entre Lua, Mercúrio, Sol e Urano favorece ações bem pensadas. O trabalho em grupo pode render frutos, com a união de ideias, talentos e esforços. Cooperação faz toda a diferença neste momento.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) Com mais leveza e abertura, você pode tornar os relacionamentos mais dinâmicos e agradáveis, como sugere a harmonia lunar com Mercúrio, Sol e Urano. As redes sociais também podem ser boas aliadas nesse processo, favorecendo conversas e experiências que ampliam sua visão sobre o mundo e sobre quem está ao seu redor.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) Planos bem definidos e vontade de fazer acontecer marcam este momento, favorecido pela harmonia da Lua com Mercúrio, Sol e Urano. Suas chances de sucesso aumentam se você souber motivar as pessoas ao redor a participarem dos seus planos, conseguindo apoio e parcerias. Valorize o diálogo.