Horóscopo do dia (12/05): previsão do seu signo para hoje, segunda

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) O céu da semana eleva sua criatividade, favorecendo diálogos e projetos em conjunto. As ações são movidas por propósitos maiores e o desejo de renovação, já que Sol e Urano na casa espiritual, motivam gestos significativos.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) O céu da semana pede mais atenção ao bem-estar, pois a Lua transita entre o setor material e dos prazeres, na fase cheia, um alerta para equilibrar os gastos. Sol e Urano juntos, na área financeira trazem oportunidades para gerar renda de formas diferentes, o que pode ser positivo, desde que bem planejado.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) O céu da semana sugere um momento de fortalecimento pessoal enquanto você organiza o lar e as relações mais íntimas. A Lua transita entre seu signo e o setor familiar, na fase cheia, favorecendo encontros leves e experiências diferentes ao lado de quem está mais perto de você.