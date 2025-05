Horóscopo do dia (07/05): previsão do seu signo para hoje, quarta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quarta, 7 de maio / Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) Com Lua, Júpiter e Saturno em tensão, podem surgir conflitos entre seus valores pessoais, suas metas profissionais e as exigências dos laços pessoais. Mantenha a calma e o bom senso para não se deixar levar pela pressão. A harmonia entre Sol e Lua favorece momentos de introspecção e reflexão.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) Seus objetivos profissionais podem entrar em conflito com as necessidades afetivas, criando atritos que podem atrapalhar a rotina, como sinaliza a tensão entre Lua, Júpiter e Saturno. Priorize o diálogo aberto e tenha disposição para fazer acordos, já que Sol e Lua estão em sintonia.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) Com Lua, Júpiter e Saturno em tensão, sonhos e realidade entram em conflito e podem causar frustrações. Não deixe que isso tire seu ânimo. Mantenha o foco nas metas e pense nos ajustes necessários para seguir em frente com mais equilíbrio.