Horóscopo do dia (04/05): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos neste domingo, 4 de maio (04/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

A busca por momentos de prazer se intensifica, e o convívio em grupo ganha mais espaço. Use o bom senso para evitar desgastes emocionais e financeiros. Tenha cautela com os gastos e escolha bem suas companhias, visto a harmonia entre Lua e Mercúrio.

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 4 de maio (04/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia entre Lua e Mercúrio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Seu envolvimento com as questões domésticas aumenta, favorecendo uma rotina mais produtiva, já que a Lua Crescente se une a Marte na área familiar. Planejar bem cada passo ajuda a lidar com os desafios do dia a dia e evita sobrecarga.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Seu raciocínio fica mais ágil e a comunicação ganha ritmo com a Lua Crescente em harmonia com Marte no setor das ideias. As parcerias se mostram mais ativas, mas é importante conter a impulsividade para evitar atritos em situações mais delicadas.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Proatividade e praticidade dão ritmo às suas ações com o encontro entre a Lua Crescente e Marte na área material, ajudando você a atender às demandas com agilidade. O senso crítico pode reforçar esse movimento, no entanto mantenha o equilíbrio e a diplomacia ao lidar com outras pessoas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Sua postura fica mais determinada e corajosa com o encontro entre a Lua Crescente e Marte em seu signo. Use essa força para correr atrás dos seus objetivos, mas evite tomar decisões por impulso. Buscar informações e traçar estratégias ajuda a evitar arrependimentos e garantir bons resultados.