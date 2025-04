Horóscopo do dia (28/04): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta segunda, 28 de abril (28/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

O céu da semana convida você a cuidar melhor dos recursos materiais e das relações ao seu redor, favorecendo tanto a parte prática dos empreendimentos quanto as parcerias. Com a entrada de Vênus em seu signo, seu carisma se destaca.

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 28 de abril (28/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a entrada de Vênus no Zodíaco.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

A vida privada se torna prioridade neste momento, aumentando seu envolvimento com as atividades do dia a dia e com os laços cultivados no cotidiano. Com Vênus no setor de crise, é hora de equilibrar emoções e cuidar de si.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Os desafios da semana trazem mais maturidade, favorecendo posturas serenas e otimistas. Seu lado criativo se fortalece nas trocas sociais, tornando o convívio mais leve, já que Vênus atua no setor das amizades.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Atividades em grupo se tornam mais consistentes ao longo da semana, trazendo resultados significativos. Vênus atua no setor profissional e incentiva você a usar seus talentos com mais entusiasmo.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Seu envolvimento com o trabalho se intensifica ao longo desta semana, fortalecendo sua imagem diante das pessoas. Com Vênus no setor espiritual, você se conecta mais com seus talentos e eleva sua autoestima.