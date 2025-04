Horóscopo do dia (22/04): previsão do seu signo para hoje, terça

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta terça, 22 de abril / Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro) Lua e Júpiter em sintonia marcam uma fase positiva nas parcerias de trabalho e nos relacionamentos de modo geral, favorecendo o diálogo e sua capacidade de negociação. A partir dessas conexões podem surgir boas oportunidades para sua vida. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro) O pensamento criativo e o desejo de evoluir se unem à sua habilidade de gestão, favorecendo tanto a administração financeira do lar, quanto os projetos pessoais. É um bom momento para resolver pendências e refletir sobre os investimentos, contando com ajuda especializada para fazer escolhas seguras. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro) Sua habilidade de se conectar com as pessoas ganha força, melhorando sua imagem e favorecendo conexões valiosas, com harmonia entre Lua e Júpiter. Atividades ligadas ao lazer enriquecem seu conhecimento cultural e ampliam sua visão de mundo, ajudando a renovar sua percepção sobre os outros e sobre si.