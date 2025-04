Horóscopo do dia (05/04): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta sábado, 5 de abril (05/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

O envolvimento com as atividades diárias aumenta, favorecendo um ritmo produtivo, pois a Lua Crescente se une a Marte no setor familiar. Aprimore os planos e busque manter uma convivência tranquila com quem está ao redor.

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 5 de abril (05/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua Crescente e Marte em sintonia com Mercúrio, Vênus e Saturno.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Seu pensamento se torna mais dinâmico e a comunicação flui melhor com a Lua Crescente ao lado de Marte no setor das ideias. O compromisso com as parcerias cresce, assim como a empatia e a habilidade para lidar com os desafios.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Sua proatividade e praticidade se fortalecem com a Lua Crescente junto a Marte, ajudando no avanço das tarefas. Organize as ações com estratégia e busque interagir de forma equilibrada e harmoniosa com as pessoas ao redor.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Sua determinação se intensifica com o encontro da Lua Crescente com Marte em seu signo, impulsionando conquistas. Controle as reações e lide com as situações desafiadoras com maturidade.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

A Lua Crescente e Marte juntos no setor de desafios podem despertar reações impulsivas. Mesmo diante dos obstáculos, evite agir de forma precipitada, cultivando calma e avaliando tudo com clareza.