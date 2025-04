Horóscopo do dia (03/04): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta quinta, 3 de abril (03/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

As emoções podem se tornar intensas devido à tensão da Lua com Mercúrio, Vênus, Saturno e Netuno, comprometendo o raciocínio e a comunicação. Para recuperar o equilíbrio entre mente, corpo e espírito, tente relaxar e se dedicar a atividades que tragam bem-estar.

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 3 de abril (03/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão da Lua com Mercúrio, Vênus, Saturno e Netuno.

A tensão da Lua com Mercúrio, Vênus, Saturno e Netuno pode gerar desconforto nas interações sociais, reduzindo sua espontaneidade. Se o convívio parecer cansativo, valorize momentos de introspecção e cuide do seu espaço pessoal.

A Lua no setor de crises, tensionada com Mercúrio, Vênus, Saturno e Netuno, pode trazer à tona frustrações passadas, afetando a forma como você lida com o presente. Em vez de se prender a pensamentos negativos, valorize suas conquistas e procure fortalecer sua autoestima.

A objetividade pode ser afetada com a tensão lunar com Mercúrio, Vênus, Saturno e Netuno, levando a um apego de ideias e situações que já não se encaixam nas necessidades atuais. Mudanças estão em andamento, então busque direcioná-las de maneira positiva.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

As emoções podem interferir na organização do dia a dia, já que a Lua no setor de trabalho está tensionada com Mercúrio, Vênus, Saturno e Netuno. Buscar harmonia com o ambiente e com quem está por perto pode ajudar a superar os obstáculos.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

A Lua na área espiritual pode intensificar as emoções e tornar a comunicação mais carregada, comprometendo acordos e interações. Escolha as palavras com cuidado e valorize momentos de introspecção e reflexão.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

A dificuldade em transformar ideias em ações pode gerar frustração e afetar sua autoconfiança, conforme sugere a tensão lunar com Mercúrio, Vênus, Saturno e Netuno. Para romper esse ciclo, cuide do bem-estar e dedique-se a atividades que tragam satisfação pessoal.