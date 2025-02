Horóscopo do dia (14/02): previsão do seu signo para hoje, sexta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta sexta, 14 de fevereiro / Crédito: Arte O POVO

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 14 de fevereiro (14/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a influência de Mercúrio sobre os signos.

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril) A jornada é marcada pela influência de Mercúrio na área de crise, promovendo um confronto com os desafios, em meio a reflexões profundas acerca das melhorias que você almeja para sua vida. Nesta fase você se volta para dentro de si mesmo e ao universo íntimo, então aproveite para fazer um balanço da sua vida.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) A influência de Mercúrio no setor das amizades estimula seu interesse por atividades em grupo, o que torna o dia mentalmente estimulante e enriquecedor do ponto de vista das trocas intelectuais. Sua percepção a respeito das pessoas se amplia para além das aparências, facilitando as interações.