Horóscopo do dia (13/02): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 13 de fevereiro (13/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão entre Lua, Júpiter e Saturno.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Tente definir prioridades e dialogar com o entorno com relação à divisão de tarefas. Lua, Júpiter e Saturno tensionados podem destacar um momento de limitações decorrentes do excesso de responsabilidades em casa e no trabalho, que lhe impedem de avançar na defesa dos seus interesses.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

A tensão entre Lua, Júpiter e Saturno tende a demonstrar a necessidade de flexibilizar a mente e os julgamentos, de forma a não ficar restrita a preconceitos. Mesmo não concordando com os argumentos do entorno, busque compreender as pessoas. Procure ter mais empatia.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

É fundamental ter autocrítica para identificar e eliminar maus hábitos. Limitações materiais e financeiras exigem maior capacidade de planejamento e um apurado senso de oportunidade para otimizar os recursos disponíveis e suprir as lacunas.