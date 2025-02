Horóscopo do dia (03/02): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos neste segunda, 3 de fevereiro (03/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

O momento pode evidenciar uma fase de recolhimento afetivo com Vênus na área de crise, o que lhe ajuda a refletir sobre os desafios emocionais e a colocar o coração em ordem. A relação com o universo material pode se mostrar próspera.

Seus objetivos pessoais podem tomar impulso com Júpiter retomando o movimento direto em seu signo, promovendo oportunidades para sua vida. Sua simpatia e capacidade de socialização podem se destacar, o que contribui com a fruição dos lazeres em grupo.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Atuar em parceria pode gerar prosperidade. O momento tende a aflorar seu lado carismático, harmonizando sua relação com grupos e motivando a fruição de lazeres culturais em meio à coletividade.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Momento favorável na relação com o lar e com seus conviventes, com impacto positivo em seu equilíbrio emotivo, dando-lhe maior disposição para lidar com as demandas da rotina. Júpiter pode contribuir com sua desenvoltura.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Júpiter pode contribuir com as dinâmicas ao influenciar o setor social, oportunizando inclusive parcerias. O momento tende a aflorar seu lado gentil e empático, o que ajuda na harmonia nos relacionamentos e com trocas culturalmente enriquecedoras.