Horóscopo do dia (02/02): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos neste domingo, 2 de fevereiro (02/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Buscar equilíbrio entre as necessidades pessoais e as demandas do lar se revela fundamental, de modo a neutralizar as tensões emocionais que podem aflorar nesta fase. Cultive paciência e diplomacia diante de conflitos e evite reações impulsivas na gestão dos desafios.