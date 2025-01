Horóscopo do dia (09/01): previsão do seu signo para hoje, quinta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quinta, 9 de janeiro / Crédito: Arte O POVO

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 9 de janeiro (09/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro entre Lua e Urano. Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril) Determinação e criatividade dão originalidade às suas iniciativas no trabalho, considerando o encontro de Lua e Urano e a harmonia de ambos com o Sol no segmento material-profissional. É tempo de dinamizar processos e recursos, bem como de exercitar seus talentos, o que tende a beneficiar sua reputação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) A autoconfiança se fortalece frente ao encontro Lua-Urano em seu signo, o que lhe leva a expandir seus interesses e a se lançar em oportunidades ousadas. Os astros sinalizam uma fase de grande amadurecimento que contribui com uma tomada de postura mais firme perante a vida.

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) O fortalecimento emocional é seu aliado nas relações humanas e na gestão dos desafios, visto que Lua e Urano se encontram. Os problemas que até então lhe incomodavam tendem a ser solucionados ou passam a ser vistos sem o drama de outrora. Siga confiante. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) A solidariedade ganha corpo nos relacionamentos, considerando os encontros harmoniosos que Lua, Urano e o Sol realizam entre si nesta jornada, o que estimula não apenas atividades de lazer coletivo, como ações de apoio mútuo. É momento de fortalecer as amizades e se abrir às possibilidades de parceria. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) Uma rotina dinâmica e prazerosa lhe aguarda nessa fase, visto que Lua e Urano no setor do trabalho se harmonizam com o Sol na área relacionada ao cotidiano. Seu carisma e sensibilidade afloram, estimulando as pessoas do entorno a somarem esforços e a compartilharem seus talentos em prol do bem comum.