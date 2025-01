Horóscopo do dia (08/01): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta quarta, 8 de janeiro (08/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 8 de janeiro (08/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a influência de Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

É preciso valorizar a comunicação no âmbito do círculo de confiança, visto que o apoio pode ser útil. Busque se aprofundar no universo interior, já que Mercúrio lhe traz ao ingressar no setor íntimo, marcando um momento voltado à reestruturação das bases estruturais da sua vida.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

A troca de experiências pode fortalecer a cumplicidade, por isso busque se abrir ao diálogo. A fruição intelectual ganha corpo ao lado da dinâmica interpessoal, pois Mercúrio no setor dos relacionamentos tende a lhe estimular a se mostrar participativa nas discussões em rede.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

A influência de Mercúrio no setor das rotinas tende a marcar um momento voltado a ações mais elaboradas do ponto de vista intelectual em prol do bem-estar cotidiano, o que leva ao aprimoramento dos hábitos e a uma maior produtividade no trabalho em equipe. Ideias originais permeiam suas ações.