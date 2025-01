Horóscopo do dia (07/01): previsão do seu signo para hoje, terça

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta terça, 7 de janeiro / Crédito: Arte O POVO

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) As demandas tendem a exigir proatividade, embora a impulsividade deva ser controlada. No setor comunicativo, Marte retrógrado pode pontuar a necessidade de uma revisão de postura na defesa dos interesses, sobretudo um resgate da autoconfiança.