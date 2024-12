Horóscopo do dia (28/12): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos neste sábado, 28 de dezembro (28/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Lua e Mercúrio sugerem um momento de união para afrontar os desafios, o que pode ser proveitoso se você souber lidar com as diferenças. Essa dupla se estressa com Júpiter e Saturno, alertando para o risco de discussões em decorrência da agressividade.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

O dia a dia se movimenta com o encontro Lua-Mercúrio no setor do cotidiano, dinamizando o pensamento e, consequentemente, as rotinas. Tenha cuidado para que seus impulsos não levem a ações precipitadas. Assuma riscos pré-calculados.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

O usufruto dos prazeres se intensifica com o encontro entre Lua e Mercúrio, o que pode lhe render momentos de grande alegria. No entanto, é preciso disciplina com relação às finanças, que podem ficar prejudicadas na ânsia de aproveitar as oportunidades.