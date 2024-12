Horóscopo do dia (27/12): previsão do seu signo para hoje, sexta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta sexta, 27 de dezembro / Crédito: Arte O POVO

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) Prejuízos sociais anunciados pela tensão Lua-Vênus podem se refletir em desafetos com os amigos e até na falta de habilidade para administrar as finanças com o lazer. Por outro lado, a vida familiar se fortalece, e pode ser uma opção agradável curtir o ambiente doméstico.